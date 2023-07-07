Синоптик спрогнозировал «взрыв жары» в некоторых регионах России

Метеоролог Шувалов спрогнозировал, что на Урале ожидается до 41 градуса тепла

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал «взрыв жары» в некоторых регионах России. Его слова передает издание URA.RU.

По прогнозу специалиста, воздух прогреется до 36 градусов в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. В Оренбурге столбики термометров поднимутся до 41 градуса, в Тюмени и Омске — до 37 градусов. «Вот этот весь регион, то есть Средний, Южный Урал, который будет опален жарой по самое не балуй», — заявил он.

В то же время, в центральной части России ожидаются дожди. «Жару смоет, как будто ее и не было», — добавил метеоролог. Так, до 18-23 градусов тепла похолодает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Рязани, Владимире, Ярославле и Костроме.