Россиянам рассказали о способах избежать теплового удара

Врач Нестеров: чтобы избежать теплового удара, нужно носить одежду из легких тканей

Чтобы в период жары избежать теплового удара, нужно брать с собой слабосоленую минералку или обычную воду. О способах не навредить своему здоровью россиянам рассказал врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров. Его слова передает «МегаТюмень».

В такую погоду необходимо носить свободную одежду из легких тканей, предпочтение стоит отдавать светлым оттенкам. «Если идете пешком, то держитесь в зоне деревьев, по теневой стороне. Если находитесь где-то на открытом пространстве, то должен быть головной убор», — объяснил врач.

Что касается времени прогулок, то лучше всего выходить на улицу с 16 часов. В жаркую погоду стоит отказаться от тренировок под палящим солнцем. Россиян также предупредили о том, что в жару нельзя оставлять в машине детей и животных.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что самым опасным местом на даче в жару является теплица — долгое нахождение в ней может привести к тепловому удару.