Среда обитания
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15:09, 16 июня 2023Среда обитания

Названо самое опасное место в жару на даче

Кардиолог Маршинцева: нахождение в дачной теплице в жару может привести к тепловому удару

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самым опасным местом на даче в жару является теплица — долгое нахождение в ней может привести к тепловому удару. Об этом предупредила врач-кардиолог Юлия Маршинцева, пишет «Абзац».

Наибольшему риску подвержены люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний — у них может появиться сильная головная боль, покраснение кожи, учащенный пульс, одышка и пониженное давление. Все это может сопровождаться головокружением, вплоть до обморока, уточнила специалистка.

При подобных симптомах Маршинцева рекомендует уходить в прохладное место и делать холодный компресс на голову — например, смоченным в ледяной воде полотенцем. Кроме того, следует выпить прохладной воды и вызвать скорую.

«В жару нужно одеваться в одежду из натуральных тканей — хлопок, лен, никакой синтетики. Такой материал более проветриваемый и не задерживает влагу. Обязательно ношение головного убора. И, конечно, с собой нужно иметь воду», — добавила врач.

Ранее ученые заявили, что 2023 год может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений. В своих прогнозах исследователи ссылаются на модели усиления глобального потепления и пиковые температуры июня, которые уже превышают значения прошлых лет.

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    Нина Ташевская
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