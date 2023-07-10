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14:29, 10 июля 2023Россия

Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на должность мэра Москвы

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина в качестве кандидата на должность мэра Москвы. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает РИА Новости.

Решение по вопросу регистрации было принято на заседании комиссии. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что решения по регистрации остальных кандидатов будут приняты до 17 июля.

Известно, что кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, только пятеро из них предоставили необходимые для регистрации документы. Среди них действующий мэр столицы Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

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    Варвара Родикова
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