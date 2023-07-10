Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на должность мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина в качестве кандидата на должность мэра Москвы. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает РИА Новости.

Решение по вопросу регистрации было принято на заседании комиссии. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что решения по регистрации остальных кандидатов будут приняты до 17 июля.

Известно, что кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, только пятеро из них предоставили необходимые для регистрации документы. Среди них действующий мэр столицы Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

