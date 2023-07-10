Среда обитания
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15:41, 10 июля 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью соды

Эксперт Коврижных: бороться с муравьями можно с помощью горошин из сахарной пудры и соды

Фото: Prabir Kashyap / Unsplash

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью соды. Такой совет им дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что в большом количестве муравьи опасны для дачи. В качестве одного из способов борьбы с вредителями она посоветовала небольшие горошины, состоящие из соды и сахарной пудры, взятых в равных долях, а также небольшого количества воды. Коврижных пояснила, что горошины будут выступать в качестве приманки, их необходимо оставлять в тех местах, где муравьи встречаются чаще всего. Другой эффективный вариант избавления от муравьев на даче, по словам специалиста — смешать в равных пропорциях соду с солью мелкого помола и посыпать этим приствольные круги деревьев и кустарников, которые чаще всего страдают от нашествия вредителей.

В июне стало известно, что дачникам предложили бороться с муравьями с помощью листа бумаги.

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    Полина Кислицына
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