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05:42, 10 июля 2023Бывший СССР

Штурмовая авиация уничтожила скопление ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: Су-25 уничтожили скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа нанесли удары по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Самолеты в составе боевых пар нанесли ракетные удары с кабрирования по скоплению живой силы противника. Для поражения целей применялись 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.

9 июля сообщалось, что российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении в районе Шевченко. Представитель Минобороны уточнил, что военнослужащие передовых подразделений при поддержке артиллерии отразили атаку противника, который отступил, понеся потери.

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    Марина Совина
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