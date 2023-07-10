В Германии рассказали о новых поставках военной техники на Украину

В Германии рассказали о новых поставках военной техники Украине после саммита в Вильнюсе

В ходе саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вильнюсе, будет объявлено о новых поставках Германией военной техники на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя немецкого правительства.

Германия также работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины, сказал чиновник, добавив, что сейчас не самое подходящее время для приглашения Киева вступить в оборонный альянс.

Ранее источник в правительстве Германии сообщил, что на данный момент между странами-членами НАТО нет консенсуса по вопросу членства Украины в блоке. Он подчеркнул, что момент для приглашения Киева в альянс еще не настал. По его словам, исходя из этой позиции эта тема не будет стоять на повестке дня во время саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом на саммите официально запустят Совет Украина — НАТО, и впоследствии страны-члены будут четыре раза в год встречаться в рамках этого формата.