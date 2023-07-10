В Госдуме заявили о будущем шансе для Турции принять здравое решение по Украине

Депутат ГД Новиков: у Турции еще будут возможности принять взвешенное решение по Украине

У властей Турции будет еще много возможностей принять взвешенное решение по конфликту на Украине, уверен депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Таким образом он прокомментировал возвращение командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) из Турции на Украину. Депутат подчеркнул, что этот шаг является нарушением соглашения, что, безусловно, вредит российско-турецким отношениям.

Однако, по его словам, Анкара еще сможет принять решение, которое поспособствует разрешению украинского кризиса. «Будут происходить новые события, и у турецкого руководства будет немало возможностей принять и другого рода решения, которые будут способствовать не усложнению ситуации вокруг Украины, а урегулированию украинского конфликта», — отметил Новиков. Он добавил, что ранее турецкие власти не раз занимали здравую и взвешенную позицию по вопросам, касающимся конфликта.

О передаче Турцией лидеров «Азова» Киеву стало известно 8 июля, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Пятеро командиров «Азова» отправились на Украину бортом президентского самолета.