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02:42, 10 июля 2023Россия

В Госдуме заявили о будущем шансе для Турции принять здравое решение по Украине

Депутат ГД Новиков: у Турции еще будут возможности принять взвешенное решение по Украине
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

У властей Турции будет еще много возможностей принять взвешенное решение по конфликту на Украине, уверен депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Таким образом он прокомментировал возвращение командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) из Турции на Украину. Депутат подчеркнул, что этот шаг является нарушением соглашения, что, безусловно, вредит российско-турецким отношениям.

Однако, по его словам, Анкара еще сможет принять решение, которое поспособствует разрешению украинского кризиса. «Будут происходить новые события, и у турецкого руководства будет немало возможностей принять и другого рода решения, которые будут способствовать не усложнению ситуации вокруг Украины, а урегулированию украинского конфликта», — отметил Новиков. Он добавил, что ранее турецкие власти не раз занимали здравую и взвешенную позицию по вопросам, касающимся конфликта.

О передаче Турцией лидеров «Азова» Киеву стало известно 8 июля, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Пятеро командиров «Азова» отправились на Украину бортом президентского самолета.

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    Марина Совина
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