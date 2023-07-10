Православные активисты потребовали запретить сериал «Ведьмак» в России

Православное движение «Сорок Сороков» потребовало запретить сериал «Ведьмак» в России

Православное движение «Сорок Сороков» обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с требованием запретить показ сериала «Ведьмак» в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной инициативы активистов стал поцелуй персонажей Лютика и Радовида в третьем сезоне шоу. По словам участников движения, в книге автора саги Анджея Сапковского Лютик был интересным героем и не пропагандировал ЛГБТ-движение.

Ранее российский сервис «Кинопоиск» оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой. Согласно решению суда, сумма штрафа составила один миллион рублей. Речь идет о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6» и «Дылда».