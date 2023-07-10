Появилось видео уничтожения техники ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении
Министерство обороны России показало видео работы российской авиации на южнодонецком направлении. Военное ведомство предоставило кадры журналистам «Ленты.ру».
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 обнаружил выдвижение бронетехники ВСУ и уничтожил объект пуском управляемой ракеты.
Ранее в сети появилось видео уничтожения по меньшей мере 10 единиц бронетехники ВСУ, в том числе западного производства. Они подорвались на минах или были поражены работой российских артиллеристов.