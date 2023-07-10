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10:43, 10 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения техники ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Министерство обороны России показало видео работы российской авиации на южнодонецком направлении. Военное ведомство предоставило кадры журналистам «Ленты.ру».

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 обнаружил выдвижение бронетехники ВСУ и уничтожил объект пуском управляемой ракеты.

Ранее в сети появилось видео уничтожения по меньшей мере 10 единиц бронетехники ВСУ, в том числе западного производства. Они подорвались на минах или были поражены работой российских артиллеристов.

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    Алевтина Запольская
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