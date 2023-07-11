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19:38, 11 июля 2023Мир

В НАТО призвали все страны прекратить поддержку России при проведении СВО

Коммюнике НАТО: все страны должны прекратить любую поддержку России при проведении СВО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В НАТО призвали все страны прекратить любую поддержку России при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

«Мы призываем все страны не оказывать никакого содействия России и осуждаем всех, кто активно способствует войне России. Поддержка Беларуси сыграла важную роль, поскольку она продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру, чтобы российские силы могли атаковать Украину и поддерживать российскую агрессию», — отмечается в заявлении.

Государства-члены НАТО призывают, в частности, Беларусь и Иран «прекратить свою помощь России и вернуться к соблюдению международного права».

Страны западного блока также признают место Украины в составе альянса и поддерживают ее право выбирать собственные механизмы безопасности. В коммюнике отмечается, что республика становится все более оперативной и политически интегрированной в Североатлантический альянс и уже добилась существенного прогресса на пути реформ.

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    Семен Александров
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