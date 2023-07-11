В Госдепе назвали причину отказа принять Украину в НАТО сейчас

Госдеп: Украину не примут в НАТО сейчас, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер назвал причину, по которой НАТО отказалась принять сейчас Украину в члены альянса. По его словам, это сделано для того, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией, передает РИА Новости.

«Это было бы неправильно — принимать Украину, пока она в состоянии войны, что означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией», — указал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Миллер добавил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет в период его руководства государством.

Ранее сообщалось, что страны НАТО признают место Украины в составе альянса и поддерживают ее право выбирать собственные механизмы безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении государств — членов западного блока на саммите в Вильнюсе.

