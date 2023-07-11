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08:36, 11 июля 2023Россия

Володин обвинил Польшу в снабжении Украины оружием для преступлений

Володин заявил, что Польша снабжает Киев партиями оружия для новых преступлений

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Варшава снабжает Киев партиями оружия для того, чтобы Украина совершала новые преступления. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его он опубликовал в Telegram-канале.

По словам российского политика, своими действиями Польша предает память жертв Волынской резни. Володин указал на страшные и разрушительные последствия в случае, если страны поддерживают нацизм, и назвал предательством по отношению к собственному народу действия властей Польши.

«Государствам — членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают.Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии», — написал Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил, что Польше надо запретить наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. В таком случае польская сторона будет перегружать товары на российские грузовики, и зарабатывать на транспортировке будут граждане России, считает он.

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    Анастасия Шейкина
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