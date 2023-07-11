Володин обвинил Польшу в снабжении Украины оружием для преступлений

Володин заявил, что Польша снабжает Киев партиями оружия для новых преступлений

Варшава снабжает Киев партиями оружия для того, чтобы Украина совершала новые преступления. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его он опубликовал в Telegram-канале.

По словам российского политика, своими действиями Польша предает память жертв Волынской резни. Володин указал на страшные и разрушительные последствия в случае, если страны поддерживают нацизм, и назвал предательством по отношению к собственному народу действия властей Польши.

«Государствам — членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают.Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии», — написал Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил, что Польше надо запретить наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. В таком случае польская сторона будет перегружать товары на российские грузовики, и зарабатывать на транспортировке будут граждане России, считает он.