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19:18, 11 июля 2023Мир

В НАТО оценили углубление военной интеграции России и Белоруссии

Коммюнике НАТО: углубление военной интеграции России и Белоруссии несет угрозу альянсу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Углубление военной интеграции России и Белоруссии, в том числе развертывание передового российского военного потенциала в республике, несет угрозу для региональной стабильности и обороны НАТО. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам первого дня саммита блока в Вильнюсе.

«НАТО будет сохранять бдительность и продолжать внимательно следить за развитием событий — в частности, за возможным развертыванием так называемых частных военных компаний в Белоруссии», — сказано в публикации.

Ранее страны НАТО заявили, что не стремятся к конфронтации с Россией и не несут для нее никакой угрозы. При этом в коммюнике подчеркивается, что политика Москвы является враждебной, из-за чего альянс не может считать страну партнером.

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    Виктория Кондратьева
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