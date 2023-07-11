Стало известно об отказе Фьюри заплатить миллион долларов Украине

Менеджер боксера Усика заявил, что Фьюри отказался заплатить миллион долларов Украине

Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что британец Тайсон Фьюри во время переговоров о поединке отказался заплатить один миллион долларов Украине. Его слова приводит Boxing Social.

Красюк признался, что Усик согласился на 30 процентов гонорара при 70 процентах британцу, однако выдвинул условие, при котором соперник должен был перевести деньги Украине. «Тайсон не захотел. И я никогда не назову вам причину, потому что это разрушит его имидж навсегда», — подчеркнул он.

28 июня сообщалось, что Фьюри отказался драться с Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.