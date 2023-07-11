Украине предрекли потерю Одессы и Харькова

Newsweek: без введения войск НАТО Украина может потерять Харьков и Одессу

Если Россия скорректирует цели специальной военной операции (СВО), то Украина из-за провального контрнаступления может не удержать контроль над Одессой и Харьковом, заявили обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek.

По мнению экспертов, без прямого вмешательства НАТО украинская армия потеряет эти города. «Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, единственный способ для президента Украины Владимира Зеленского удержать Харьков и Одессу», — подчеркнули они.

Обозреватели считают, что контрнаступление Украины оказалось провальным.

Ранее журналист Дуг Бандоу заявил, что после провального контрнаступления Украина не вернет утраченные территории. По мнению колумниста, американцы считают, что у них мир, в то время как администрация президента США Джо Байдена пытается противостоять России на Украине.