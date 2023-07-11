Стюардесса VIP-самолета рассказала о необычных предпочтениях богачей на борту

Insider: стюардесса VIP-самолета заявила, что богачи нуждаются в услугах сомелье на борту

Стюардесса VIP-самолетов авиакомпании VistaJet рассказала о необычных предпочтениях богачей на борту. Ее историей поделилось издание Insider.

Бортпроводница по имени Синди Ковалевски (Cindy Kowalewski) призналась, что за свою карьеру ей приходилось работать на борту дворецким, няней и сомелье. Пассажиры, которые могли позволить себе чартер стоимостью от 11 тысяч долларов (около миллиона рублей) в час, нуждались в услугах всех этих специалистов.

«Компания требует, чтобы ее сотрудники обладали этими знаниями, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров в полете, включая любимых домашних животных, которые получают такое же исключительное обслуживание и внимание к деталям, как и их владельцы», — отметила Ковалевски.

По ее словам, сотрудники престижного Британского института дворецких обучили стюардесс сервировке столов и расстановке столовых приборов, а профессиональные няни рассказали, как ухаживать за принцами и принцессами, которые летят вместе со своими родителями.

«Многие клиенты VistaJet любят вино, поэтому во время обучения я целый день изучала его, чтобы иметь возможность дать наилучшие рекомендации. Я провела слепую дегустацию, чтобы оценить характеристики различных сортов винограда, и записала свои дегустационные заметки, — добавила Ковалевски.

Ранее старшая стюардесса роскошной суперъяхты поделилась секретами своей работы и рассказала о самых странных просьбах миллиардеров. «Однажды гость-мультимиллионер хотел заплатить десять тысяч долларов члену экипажа, который испражнится на стеклянный стол, пока тот будет лежать под ним», — поделилась стюардесса, не уточнив, было ли выполнено это пожелание.

