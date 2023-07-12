Стилистка назвала россиянкам самое безвкусное сочетание в образе

Стилистка Наталья Осиновская назвала безвкусным сочетание босоножек с подследниками

Стилистка Наталья Осиновская назвала россиянкам самое безвкусное сочетание в образе. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Речь идет о босоножках с капроновыми подследниками. По словам эксперта, данное изделие не предназначено для ежедневной носки. «Их можно использовать только при примерке обуви в магазине», — объяснила Осиновская.

В то же время специалистка отметила, что в некоторых случаях допускается носить подследники с кроссовками. «С другими моделями [обуви] не стоит надевать следки, если не хотите испортить впечатление о себе», — заключила собеседница издания.

Ранее стилистка и визажистка Марина Гуторова назвала россиянкам выдающие плохой вкус детали внешнего вида. В первую очередь эксперт обратила внимание на наращенные ресницы, заросшие брови и отросший маникюр. В последнем случае Гуторова посоветовала делать маникюр без цветного покрытия, поскольку потрескавшийся лак на ногтях сильно бросается в глаза.