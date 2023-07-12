МИД Украины обвинил США в отказе от приглашения страны в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: США сыграли решающую роль в отказе от приглашения страны в НАТО

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США сыграли решающую роль в отказе от приглашения Киева в НАТО. Слова министра передает «РБК-Украина».

«Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе», — подчеркнул Кулеба.

Он также сообщил, что Германия не сопротивлялась воле американских представителей. «Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое», — заключил глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что в Киеве не знают, какие условия необходимо выполнить для приглашения страны в НАТО. «Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — задался рядом вопросов украинский министр.