Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 12 июля 2023Бывший СССР

МИД Украины обвинил США в отказе от приглашения страны в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: США сыграли решающую роль в отказе от приглашения страны в НАТО

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США сыграли решающую роль в отказе от приглашения Киева в НАТО. Слова министра передает «РБК-Украина».

«Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе», — подчеркнул Кулеба.

Он также сообщил, что Германия не сопротивлялась воле американских представителей. «Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое», — заключил глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что в Киеве не знают, какие условия необходимо выполнить для приглашения страны в НАТО. «Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — задался рядом вопросов украинский министр.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждениях в Белом доме передачи Украине ракет ATACMS

    Укравшему со службы килограмм наркотиков экс-полицейскому добавили срок

    G7 объявит о гарантиях безопасности для Украины

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    МИД Украины обвинил США в отказе от приглашения страны в НАТО

    56-летняя Николь Кидман вышла в свет в оголяющем тело наряде

    США сообщили дату объявления гарантий безопасности для Украины

    Летевший в Москву самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

    Покинувший Россию известный комик пожаловался на неуверенность в будущем

    Изучен вред бактерий на кухонных поверхностях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости