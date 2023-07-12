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21:12, 12 июля 2023Мир

Дания воздержалась от комментариев по заявлению о доступе к «Северным потокам»

МИД Дании не стал комментировать заявление о доступе к местам взрыва «Северных потоков»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Министерство иностранных дел Дании воздержалось от комментариев по заявлению об отсутствии препятствий для посещения мест взрывов российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство направило запрос во внешнеполитическое ведомство после публикации совместного заявления постпредств Дании, Швеции и Германии при ООН. «Министерство иностранных дел Дании ссылается на формулировки, содержащиеся в письме, и не имеет каких-либо дополнительных комментариев», — подчеркнули в министерстве.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва оставляет за собой право провести собственное расследование диверсий на «Северных потоках».

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    Марина Совина
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