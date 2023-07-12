Дания воздержалась от комментариев по заявлению о доступе к «Северным потокам»

МИД Дании не стал комментировать заявление о доступе к местам взрыва «Северных потоков»

Министерство иностранных дел Дании воздержалось от комментариев по заявлению об отсутствии препятствий для посещения мест взрывов российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство направило запрос во внешнеполитическое ведомство после публикации совместного заявления постпредств Дании, Швеции и Германии при ООН. «Министерство иностранных дел Дании ссылается на формулировки, содержащиеся в письме, и не имеет каких-либо дополнительных комментариев», — подчеркнули в министерстве.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва оставляет за собой право провести собственное расследование диверсий на «Северных потоках».