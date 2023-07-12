Небензя заявил о праве России провести свое расследование по «Северным потокам»

Небензя: РФ оставляет за собой право на собственное расследование по «Северным потокам»

Россия оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, Москва исходит из того, что следователи и эксперты могут получить доступ к месту преступления. Он добавил: российская сторона обратила внимание на то, что власти Германии, Дании и Швеции заявили о возможности доступа на место диверсий. «Пока же мы оставляем за собой право проводить собственное расследование», — объяснил он.

Небензя добавил, что любые усилия по сокрытию следов диверсий в Балтийском море обречены на провал.

Ранее Небензя рассказал, что произошедшее на «Северных потоках» не находится в интересах потребляющей топливо Европы или строившей газопроводы России. По его словам, остановка работы на газопроводах выгодна американским поставщикам.