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Небензя назвал получившую выгоду от диверсии на «Северных потоках» страну

Постпред России при ООН Небензя: США получит выгоду от диверсии на «Северных потоках»
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал США страной, которой была выгодна диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что произошедшее не находится в интересах потребляющей топливо Европы или строившей газопроводы России. «Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно», — считает Небензя. По его словам, остановка работы «Северных потоков» выгодна американским поставщикам. Данная диверсия также лишает Евросоюз (ЕС) последнего шанса на самостоятельность в области энергетики, считает российский постпред.

Он подчеркнул, что в ЕС поддерживали проект и отдавали должное его значимости. По мнению Небензи, у России, инвестировавшей деньги, также нет никакого мотива вредить трубопроводу. «Рассматриваем действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию», — сообщил он.

Дипломат выразил мнение, что случившееся не является делом рук «простых террористов» и едва ли могло произойти без причастности «государства или подконтрольных государству субъектов». Он пообещал, что Россия выяснит, кто несет ответственность за взрывы. Стоящие за этим не могут претендовать на нейтральный статус, который при этом уже давно нарушен западными странами, заявил Небензя.

Ранее США отвергли свою причастность к атаке на газопроводах. Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс проинформировал о категорическом отказе страны брать на себя ответственность за диверсию.

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Варвара Кузьмина
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