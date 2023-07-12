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09:50, 12 июля 2023Экономика

Сбер за полгода выдал 1,5 триллиона рублей бизнесу на инвестиции

C января по июнь 2023 года Сбербанк выдал бизнесу 1,5 трлн рублей на новые проекты

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

C января по июнь 2023 года Сбербанк выдал 1,5 триллиона рублей российскому бизнесу на финансирование новых проектов, что на 40 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года, сообщили 12 июля «Ленте.ру» в банке.

Таким образом Сбер увеличил портфель инвестиционного и проектного кредитования бизнеса на 13 процентов, в результате чего к июлю он достиг 7,7 триллиона рублей.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, рост инвестиционного кредитования банком отражает в целом готовность экономики к дальнейшему развитию. Наибольший спрос на инвестиционное финансирование в Сбербанке в первом полугодии зафиксировали со стороны девелопмента, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, энергетики и металлургии. «Мы рады констатировать, что бизнес успешно трансформируется в новых условиях и возвращается к реализации перспективных проектов», — добавил Попов.

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    Антон Похиляк
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