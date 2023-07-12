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17:46, 12 июля 2023Мир

Байден пошутил над Зеленским

Президент США Байден пошутил над Зеленским словами «вы застряли с нами»

Президент США Джо Байден пошутил над украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе двухсторонней встречи глав государств, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе. Трансляция доступна на YouТube-канале газеты The Independent.

«Плохие новости для вас, господин Зеленский, — [теперь] мы никуда не денемся, вы застряли с нами», — пошутил американский президент. В ответ Зеленский сдержанно посмеялся и поблагодарил Байдена за организацию встречи.

Ранее Байден заявил, что страны «Большой семерки» будут поддерживать Украину, описав длительность помощи словами «столько, сколько потребуется» в рамках описанных в декларации обязательств по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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