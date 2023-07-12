Байден от лица G7 пообещал поддерживать Украину фразой «сколько потребуется»

Reuters: Джо Байден заявил о поддержке Украины странами G7 «столько, сколько потребуется»

Страны «Большой семерки» (G7) будут поддерживать Украину и в будущем, заявил президент США Джо Байден. Его цитирует агентство Reuters.

По словам американского лидера, участники «Большой семерки» будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» в рамках описанных в декларации обязательств по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

Ранее страны G7 дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией, передает Financial Times со ссылкой на декларацию.