В России оценили вероятность запрета техники Apple в стране

Депутат Матвейчев усомнился в полном запрете техники Apple для россиян

В России вряд ли запретят технику Apple для всех граждан страны, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В беседе с «Лентой.ру» он высказался об ограничении для сотрудников некоторых госструктур использовать гаджеты корпорации.

Скорее всего, это будет касаться определенных структур. Если у них есть какие-то риски, они их как-то анализируют. О полном запрете пользователям частным образом — о таком никто даже не размышлял Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Если специалисты говорят, что есть риски шпионажа, конечно, лучше, чтобы эти риски минимизировались. Мы все понимаем, что госструктуры работают и с секретными документами, и с разными базами данных, которые могут быть использованы против [России]. Если специалисты по безопасности говорят, что риски есть, нет оснований им не верить», — сказал депутат.

По мнению Олега Матвейчева, россияне могут продолжать покупать для себя технику американской компании.

«Думаю, да, если не смущают те неудобства, которые возникли после определенных санкционных вещей, если не смущает цена, то ради бога», — добавил парламентарий.

Минцифры больше не разрешит сотрудникам использовать смартфоны компании Apple для служебных целей. Заместитель главы ведомства Александр Шойтов сообщил, что приказ о запрете iPhone подпишут в ближайшие дни.

То же самое решили сделать и в «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», выяснил РБК. Эта структура российской компании разрабатывает и производит оптико-электронные системы. Как писал 12 июля Mash, ограничения связаны с публикацией сведений о прослушке и взломе устройств российских дипломатов сотрудниками ЦРУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в марте сообщал, что работникам Кремля нельзя использовать в служебных целях смартфоны на базе iOS и Android. В июле «Ведомости» писали, что аналогичный запрет на iPhone введут в Минпромторге и подведомственных ему организациях.

После начала специальной военной операции на территории Украины Apple ушла из России. Некоторые функции у российских пользователей перестали работать. Сейчас технику компании завозят в страну по параллельному импорту.