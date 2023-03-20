Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 20 марта 2023Россия

Песков рассказал об отношении к смартфонам в Кремле

Песков заявил, что в Кремле не используют смартфоны для передачи служебной информации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сотрудники Кремля не используют смартфоны для передачи служебной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что сотрудников администрации президента попросили до конца марта отказаться от использования смартфонов компании Apple. Утверждалось, что рекомендация продиктована мерами безопасности.

Представитель Кремля в ответ на вопрос, достоверна ли эта информация, сообщил, что не может подтвердить эти данные.

«Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система — Android или iOS», — объяснил Песков.

Он добавил, что смартфоны в аппарате президента также не используются для пересылки категорированных переговоров и материалов.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что членам верхней палаты парламента не поступала рекомендация отказаться от использования iPhone.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин прилетел в Россию
Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео
Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни
В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея
Дерипаска предложил западному миру снять штанишки и идти к Китаю
Россияне нашли запутавшийся в ЛЭП дрон в пяти километрах от границы с Украиной
В Раде заявили о решении арестовать активы Ротенберга на Украине
В Белоруссии подготовят отряд народного ополчения
В Иране заявили о провокации Китая со стороны США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.