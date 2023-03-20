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09:56, 20 марта 2023Россия

В Совфеде отреагировали на слухи о просьбе отказаться от iPhone

Сенатор Джабаров: сенаторам не поступала рекомендация отказаться от iPhone

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Членам Совфеда не поступала рекомендация отказаться от использования iPhone. Так на распространившиеся в сети слухи в беседе с РИА Новости отреагировал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудников администрации президента попросили до конца марта отказаться от использования смартфонов компании Apple. Утверждалось, что рекомендация продиктована мерами безопасности.

«У нас такого не было пока ничего», — заверил сенатор.

Джабаров добавил, что при необходимости готов пользоваться другим смартфоном. Он также рассказал, что законодатели сдают гаджеты перед важными совещаниями в верхней палате парламента.

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Полина Матюхина
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