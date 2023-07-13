Госсекретарь США встретится с главой китайской дипломатии второй раз за месяц

Госсекретарь США Блинкен встретится с главой дипломатии Китая Ван И второй раз за месяц

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И второй раз за месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

Встреча дипломатов пройдет в рамках ежегодного собрания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. По данным агентства, они проведут вторые переговоры за месяц, поскольку «две крупнейшие экономики активизируют диалог на высоком уровне для стабилизации отношений».

Предыдущая встреча американского госсекретаря с главой китайской дипломатии состоялась 19 июня во время визита Блинкена в Китай. В ходе поездки он также встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином.