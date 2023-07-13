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22:16, 13 июля 2023Экономика

Аналитики ухудшили прогноз курса рубля

Опрос ЦБ: курс доллара составит ₽81,8 в 2023 году, ₽85 в 2024 и 2025 годах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний ухудшили прогноз курса рубля, следует из данных опроса, опубликованных Центробанком (ЦБ).

Прогноз курса рубля ухудшился с 76,9 рубля до 81,8 рубля за доллар в среднем за 2023 год. Экономисты снизили и ожидания на будущие два года. Согласно новому прогнозу, в 2024 и 2025 годах среднегодовой курс доллара составит по 85 рублей.

Также аналитики ухудшили уровни инфляции на ближайшие два года — в 2023 году инфляция составит 5,5 процента. Прогноз на 2024 год был ухудшен с 4,8 до 5 процентов. Однако прогноз на 2025 год остался неизменным — 4 процента.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России находится на одном из самых низких уровней в мире. «С января по начало июля она составила 2,9 процента, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5 процента», — заявил глава правительства.

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    Юлия Мискевич
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