В Конгрессе назвали полным провалом расследование дела о наркотиках в Белом доме

Спецслужбы США сузили круг подозреваемых по делу о наркотиках в Белом доме до 500 человек

Американские спецслужбы в рамках расследования по факту обнаружения кокаина в Белом доме сократили список подозреваемых до нескольких сотен, однако так и не нашли виновного. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в своем Twitter-аккаунте.

«Они смогли сузить список до приблизительно 500 человек», — утонила она. По словам республиканки, никто из потенциальных подозреваемых не был проверен на употребление наркотиков. При этом Секретная служба планирует 14 июля официально закрыть расследование по этому делу, добавила она.

Тейлор-Грин также отметила, что у Секретной службы были все инструменты для обнаружения того, кто пронес наркотики в Белый дом, включая камеры наблюдения и отпечатки пальцев. «Полный провал», — заключила Тейлор-Грин.

О том, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета, ранее писала The Guardian. Позднее в результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми подчеркнул, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.