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19:09, 14 июля 2023Мир

В США заявили о раскрытии Россией планов Польши и Литвы по аннексии Львова

Полковник Макгрегор: Польшу и Литву удивит, что Россия в курсе их плана по аннексии Львова

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Польшу и Литву удивит, что Россия уже в курсе их планов по аннексии западной части Украины, в том числе Львова. О раскрытии Москвой планов Варшавы и Вильнюса заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Если они хотят забрать землю, которая исторически польская или литовская, то могут это сделать, но только не в составе НАТО. Я сказал польским коллегам, что им нужно убираться из альянса, если они действительно хотят осуществить этот план», — подчеркнул он.

Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о захватнических устремлениях некоторых западных стран, а Польшу и Литву очень удивит, что он уже знает об их желании овладеть западной частью Украины.

Ранее Макгрегор заявил, что украинские военные разозлились на президента страны Владимира Зеленского, поскольку украинский лидер выдвигает нереалистичные и бесчеловечные требования. Он добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины отказываются идти в атаку и дезертируют целыми взводами из-за невыносимых условий службы на передовой.

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    Семен Александров
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