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11:18, 14 июля 2023Путешествия

Аэропорты Москвы начали тестировать дроны для одной цели

«Известия»: аэропорты Москвы начались тестировать дроны для отпугивания птиц

Фото: cinema99 / Shutterstock / Fotodom

Московские авиагавани начали тестировать дроны с целью отпугивания птиц. Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из столичных аэропортов.

Так, собеседник издания сообщил, что подобные беспилотники уже летают во Внуково. В них встроена звуковая аппаратура, которая издает сигналы, схожие с криками пернатых. «На аэродроме и прилегающей к нему территории использовать дроны невозможно, так как не позволяет заложенная в беспилотниках программа», — подчеркнул он.

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При этом, по словам представителя Внуково, орнитологическая служба авиагавани располагает одним беспилотником, который применяется для обнаружения мест возможного скопления птиц на приаэродромной территории, в том числе на водоемах и свалках. Более того, эксперт заявил, что к тестированию БПЛА, которые впоследствии можно будет применять для этих целей, приступили и специализированные службы Домодедово.

Отмечается, что каждое отдельное средство борьбы с птицами, кроме ловчих хищных, неэффективно. Поэтому результат возможно получить только в сочетании с другими устройствами.

Ранее 14 июля стало известно, что в трех аэропортах Москвы произошла отмена и задержка 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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    Фариза Бацазова
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