В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 14 июля отменили и задержали 39 рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 14 июля, произошла отмена и задержка 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты 4 воздушных судов, 6 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 20 рейсов, один — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли 8 рейсов.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле летевший в Турцию пассажирский лайнер российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из Москвы в Анталью. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.