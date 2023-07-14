Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:09, 14 июля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 14 июля отменили и задержали 39 рейсов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 14 июля, произошла отмена и задержка 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты 4 воздушных судов, 6 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 20 рейсов, один — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли 8 рейсов.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле летевший в Турцию пассажирский лайнер российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из Москвы в Анталью. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Турция дала России разъяснения по передаче Украине командиров «Азова». Как это повлияло на отношения Анкары и Москвы?

    Пожилая женщина выжила после 700 укусов пчел

    Москвичам назвали дату возвращения летней погоды

    Главарь крупнейшей банды России Джако раскрыл свою роль в семье

    Захарова ответила на заявление ООН о падении ракеты в экономической зоне России

    Рита Ора появилась на публике в нижнем белье и была обругана в сети

    Строительство загородных домов в России подорожало

    Зафиксировано позеленение океанов на Земле

    Приговор осужденному за педофилию российскому депутату Самсонову оставили в силе

    Российский арбитр высказался о вызове на сбор судей УЕФА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости