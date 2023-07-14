Виктория Боня отреагировала на обвинения в новой пластике

Российская телеведущая Виктория Боня отреагировала на обвинения в пластике ягодиц

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня отреагировала на обвинения в новой пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее подписчики уличили 43-летнюю инфлюэнсершу в проведении хирургического вмешательства на ягодицы. В связи с этим Боня записала видео, где она предстала перед камерой в облегающем платье длины макси светло-розового цвета.

«Я приседаю по 150 раз с весом 20 килограммов каждый день!» — заявила звезда.

Ранее Виктория Боня решила сделать еще одну пластическую операцию за миллионы рублей. Знаменитость заявила о своем желании скорректировать форму глаз. Для проведения данной манипуляции она обратилась к хирургу моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер Чиа Чи Као. После консультации с врачом инфлюэнсерша рассказала в сторис (на момент написания новости видео были удалены), что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку и окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).