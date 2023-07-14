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11:27, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Бородина пожаловалась на трудности похудения

Ведущая Бородина заявила, что спорт эффективнее помогает худеть, чем правильное питание

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина назвала занятия спортом более эффективным способом похудеть, чем правильное питание. Об этом телеведущая написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я больше месяца на ПП (правильное питание — прим. «Ленты.ру»), а сказать, что я много килограммов потеряла, не могу. Зато спорт дает мне другое тело и другую форму. Объемы явно уходят», — заявила Бородина. По ее мнению, идеальную фигуру могут обеспечить либо генетика, либо собственные усилия.

Кроме того, ведущая заявила, что с годами ей стало сложнее сбрасывать вес. «Когда мне было 25 [лет], похудеть было в миллион раз проще, чем в 40», — пожаловалась она.

Ранее Бородина ответила на критику своей внешности. Телеведущая нецензурно обратилась к пользователям, пишущим ей негативные сообщения, и посоветовала им заняться собой.

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    Олег Давыдов
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