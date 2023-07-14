Бородина пожаловалась на трудности похудения

Ведущая Бородина заявила, что спорт эффективнее помогает худеть, чем правильное питание

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина назвала занятия спортом более эффективным способом похудеть, чем правильное питание. Об этом телеведущая написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я больше месяца на ПП (правильное питание — прим. «Ленты.ру»), а сказать, что я много килограммов потеряла, не могу. Зато спорт дает мне другое тело и другую форму. Объемы явно уходят», — заявила Бородина. По ее мнению, идеальную фигуру могут обеспечить либо генетика, либо собственные усилия.

Кроме того, ведущая заявила, что с годами ей стало сложнее сбрасывать вес. «Когда мне было 25 [лет], похудеть было в миллион раз проще, чем в 40», — пожаловалась она.

Ранее Бородина ответила на критику своей внешности. Телеведущая нецензурно обратилась к пользователям, пишущим ей негативные сообщения, и посоветовала им заняться собой.