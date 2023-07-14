США ответили на жалобу Зеленского об отсутствии даты принятия Украины в НАТО

Министр обороны США Остин: все члены НАТО заверили Зеленского, что Украину примут в альянс

Министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN ответил на жалобу президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии даты принятия Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, каждый член Североатлантического альянса заверил Зеленского в ходе прошедшего саммита в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО.

Остин подчеркнул, что украинский лидер также получил заверения от всех членов оборонного блока, что они будут поддерживать его так долго, как это потребуется.

Ранее Зеленский заявил, что после саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли. Он подчеркнул, что впервые все союзники поддержали членство страны в альянсе, а большинство из них даже настаивает на этом. Кроме того, по словам Зеленского, в ходе саммита было принято решение усилить военную помощь Киеву.