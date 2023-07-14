На Украине выявили канал поставок кокаина при участии силовиков и граждан ЕС

На Украине выявили канал поставок кокаина из Колумбии при участии силовиков и граждан ЕС

На Украине выявили канал поставок кокаина из Колумбии при участии бывшего правоохранителя, сотрудников таможни и граждан Евросоюза. Об этом сообщило на своем сайте Госбюро расследований (ГБР).

Группа наркоторговцев продавала кокаин в разных регионах Украины по цене 45 тысяч долларов за килограмм. Бывшего силовика задержали при попытке продажи 3,3 килограмма кокаина.

До начала специальной военной операции (СВО) на Украине преступная группа завозила наркотики через Одесский порт — их прятали в одном из контейнеров на судах. Но после начала СВО этот канал закрылся и кокаин пришлось завозить сухопутным маршрутом через границу Украины с Польшей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков организованной группой. Максимальный срок — до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее вернувшийся из украинского плена российский доброволец с позывным Топаз заявил, что стал свидетелем употребления наркотиков военнослужащими ВСУ. По его словам, в украинской армии все употребляют их.