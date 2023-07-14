В Дели эвакуировали около 24 тысяч человек из-за выхода реки из берегов

ANI: власти Дели эвакуировали около 24 тысяч жителей из-за резкого подъема воды в реке

В Дели эвакуировали почти 24 тысячи человек после того, как уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой в истории наблюдений отметки. Об этом сообщает агентство ANI.

На севере Индии несколькими днями ранее прошли ливни, которые вызвали сильнейшие наводнения и оползни в нескольких штатах. Так, 10 июля уровень воды в Ямуне достиг 205, 33 метра, а 12 июля — рекордные 207, 55 метра.

Эвакуация жителей подтопленных районов началась 10 июля. К 14 июля их число приблизилось к 24 тысячам. В зоне бедствия продолжаются спасательно-восстановительные работы.

По последней информации, в 09:00 по местному времени (06:30 мск) 14 июля уровень воды в Ямуне находился уже на отметке 208,4 метра.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года экстремальные погодные явления в США нанесли ущерб экономике страны более чем на 12 миллиардов долларов. По состоянию на 11 июля в Штатах было зарегистрировано 12 погодных катаклизмов, убытки от каждого из которых оценили в сумму свыше одного миллиарда долларов. В их число вошли наводнение в Калифорнии, 10 сильных штормов, включая торнадо, и один зимний шторм.