Молодые россияне променяли экологичность на красоту

«Открытие Авто»: внешний вид автомобиля для россиян 18-30 лет важнее расхода топлива

Россияне в возрасте от 18 до 30 лет при выборе нового автомобиля скорее обращают внимание на его внешний вид и внутренний дизайн, чем на уровень расхода топлива машины. Об этом говорится в исследовании «Открытие Авто», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На комплектацию автомобиля среди таких респондентов обращают внимание 33 процента, на удобство салона — 31 процент, на дизайн — 28 процентов. Марка автомобиля важна для 20 процентов опрошенных. Экономичный расход топлива оказался приоритетом для 51 процента россиян старше 55 лет, класс автомобиля среди этой возрастной группы важен для 28 процентов опрошенных. Покупатели 31-45 и 46-55 лет ценят отсутствие навязанных услуг при покупке машины (46 и 49 процентов соответственно) и выгодные условия кредитования (19 и 18 процентов соответственно).

При этом для большинства россиян независимо от возраста важнейшим критерием при выборе автомобиля является цена (79 процентов опрошенных). Надежность важна для 65 процентов россиян, отсутствие навязанных услуг при покупке — для 45 процентов, потребление топлива — для 39 процентов.

Предпочтения мужчин и женщин при выборе новой машины также различаются. Оказалось, что цена является важной для 86 процентов женщин и 72 процентов мужчин, потребление топлива — для 42 процента женщин и 37 процентов мужчин, тип коробки передач — для 35 процентов женщин и 25 процентов мужчин. Надежность автомобиля интересует 66 процентов мужчин и 64 процента женщин, тип кузова — 25 процентов мужчин и 16 процентов женщин, бренд — 18 процентов мужчин и 15 процентов женщин.

В июне 2023 года продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин в России выросли до 87 357 штук (на 133 процента). Тройку лидеров возглавил «АвтоВАЗ», на втором месте оказалась китайская Haval, на третьем — ГАЗ. С начала года в стране продали 428,3 тысячи машин.