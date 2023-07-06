Россияне бросились скупать новые автомобили

Ассоциация европейского бизнеса: в России в 2023 году продано более 428 тысяч новых машин

Продажи в России новых легковых автомобилей и легких коммерческих авто выросли в июне на 133 процента, до 87 357 штук, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Всего в первой половине 2023 года было продано 428,3 тысячи машин, что почти на 10 процентов больше, чем за тот же период годом ранее.

Тройку лидеров среди производителей авто по продажам традиционно возглавил «АвтоВАЗ», показатели которого в июне выросли в 3,7 раза, до 27,8 тысячи штук. В первом же полугодии они почти удвоились до 143 618 автомобилей.

На втором месте июньского рейтинга оказалась китайская Haval, продажи которой выросли в России по сравнению с показателями 2022 года в пять раз, до 8,3 тысячи автомобилей. Третьим в нем стал ГАЗ с более скромным ростом продаж на 70 процентов, до 4,6 тысячи авто.

Ранее агентство «Автостат» привело данные о продажах в России новых автомобилей в июне и в первом полугодии 2023 года. Сообщалось о реализации в первом месяце лета 82 407 машин и росте показателя с января по июнь на 14 процентов, до 401 566 новых легковушек.