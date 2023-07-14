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15:50, 14 июля 2023Ценности

Раскрыты удешевляющие внешний вид модные ошибки

Стилистка Мэдди @mgustini призвала не носить часы Apple Watch с повседневными образами

Кадр: @mgustini

Стилистка и блогерша Мэдди (фамилия не уточняется) с никнеймом @mgustini раскрыла удешевляющие внешний вид модные ошибки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша, чей блог насчитывает более 52 тысяч подписчиков, призвала не носить часы Apple Watch с повседневыми образами, а надевать их только на тренировку. Кроме того, многие люди носят одежду и аксессуары, оформленные обилием логотипов люксовых брендов. «Люди, которые могут позволить себе эти дизайнерские бренды, не покупают их вещи с логотипами. Если вы носите на себе много эмблем, значит, вы стараетесь сделать так, чтобы на вас обратили внимание», — высказалась Мэдди.

Кроме того, автор видео обратила внимание на торчащие из-под одежды бретели бюстгальтера, мятую одежду и обилие аксессуаров на руках. В последнем случае она посоветовала присмотреться к минималистичным ювелирным изделиям.

Ранее дизайнер Аника Керимова назвала россиянам выдающие в них бедность детали внешнего вида. В первую очередь специалистка обратила внимание на леггинсы, обилие логотипов и неопрятность. В последнем случае Керимова заявила, что одежда всегда должна быть отглаженной и чистой. При этом дешевые вещи, выполненные из синтетических тканей, являются неразумной тратой денег. По ее мнению, лучше приобрести базовую одежду из качественных материалов, поскольку она будет смотреться дорого и прослужит долгое время.

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    Мария Винар
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