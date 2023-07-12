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15:13, 12 июля 2023Ценности

Россиянам назвали выдающие в них бедность детали внешнего вида

Дизайнер Аника Керимова заявила россиянам, что леггинсы выдают в них бедность

Фото: Burgess Milner / Unsplash

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянам выдающие в них бедность детали внешнего вида. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь специалистка обратила внимание на леггинсы, обилие логотипов и неопрятность. В последнем случае Керимова заявила, что одежда всегда должна быть отглаженной и чистой. При этом дешевые вещи, выполненные из синтетических тканей, являются неразумной тратой денег. По ее мнению, лучше приобрести базовую одежду из качественных материалов, поскольку она будет смотреться дорого и прослужит долгое время.

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Кроме того, признаками бедности являются неуместные аксессуары, например, фенечки, деревянные бусы или пластиковые серьги. Вдобавок к ним Керимова определила инфантильную одежду, в частности, футболки с принтами, цветные и с рисунком джинсы.

В завершение собеседница издания уточнила, что многие люди подбирают себе гардероб без учета особенностей фигуры. Особенно данное правило касается женщин с пышными формами, которые предпочитают носить одежду больших размеров. «На самом деле, одежда больших размеров — за исключением нескольких вещей — делает прямо противоположное и заставляет вас выглядеть так, будто у вас нет времени и денег на себя», — заключила Керимова.

Ранее стилистка и визажистка Марина Гуторова назвала россиянкам выдающие плохой вкус детали внешнего вида. В первую очередь эксперт обратила внимание на наращенные ресницы, заросшие брови и отросший маникюр. В последнем случае Гуторова посоветовала делать маникюр без цветного покрытия, поскольку потрескавшийся лак на ногтях сильно бросается в глаза.

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    Мария Винар
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