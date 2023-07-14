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16:16, 14 июля 2023Среда обитания

Россиянка облила москвича кипятком ради документов на квартиру

В Москве женщина облила мужчину кипятком, чтобы получить документы на его квартиру

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве женщина облила 32-летнего местного жителя кипятком, чтобы получить документы на его квартиру. На инцидент обратили внимание «Известия».

Москвич устроил у себя в квартире на Братиславской улице встречу с друзьями. Во время застолья одна из знакомых мужчины начала вести себя агрессивно. Она несколько раз облила собственника жилья кипятком из электрического чайника ради документов на недвижимость. Когда пострадавший отказался отдавать бумаги, женщина уехала.

Мужчина получил ожоги, но не захотел сразу обращаться в больницу. В течение трех дней друзья помогали ему обрабатывать раны, однако затем его состояние ухудшилось — поднялась температура. После этого пострадавшего госпитализировали. Один из приятелей мужчины написал заявление в полицию, сотрудники которой сейчас проводят проверку.

Ранее сообщалось, что вооруженная арбалетом жительница многоэтажного дома на улице Лизюкова в Воронеже запретила заходить в подъезд рабочим, приехавшим менять лифты. По ее словам, управляющая компания препятствует созданию товарищества собственников жилья (ТСЖ) и заставляет проживающих в здании менять лифты за свои деньги.

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    Александра Качан
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