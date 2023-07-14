МИД Украины высказался об обвинениях Зеленского в адрес НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: обвинения Зеленского против НАТО касались приглашения в альянс

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО касались отсутствия сроков приглашения республики в альянс. Об этом заявил украинский министр иностранный дел Дмитрий Кулеба, цитирует РИА Новости.

«Твит президента касался не всех решений саммита, а именно конкретного предложения о приглашении», — сказал он. Как утверждает Кулеба, высказывание главы государства появилось, так как Украина борется до конца.

Он отметил, что это был шаг Киева в рамках дипломатической борьбы. Работа над приглашением Украины по вступлению в НАТО будет продолжена, добавил министр.

Ранее Зеленский обвинил НАТО в абсурдности и неготовности принять страну в альянс. Его возмутили формулировки лишь о назначении условий для приглашения Киева в военный блок. По его словам, Украина заслуживает уважения со стороны НАТО.