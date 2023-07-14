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04:22, 14 июля 2023Ценности

Модель OnlyFans поделилась фото в откровенном купальнике

Модель OnlyFans Деми Роуз поделилась фото в откровенном купальнике на фоне бассейна

Фото: @demirose

Британская манекенщица Деми Роуз вновь показала фигуру в откровенном купальнике и восхитила поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала на траве на фоне бассейна в плавательном костюме голубого цвета с глубоким V-образным декольте. При этом волосы знаменитости были собраны в высокий хвост, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров инфлюэнсер отказалась.

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Подписчики оценили внешний вид Роуз под фотографиями, которыми она поделилась с ними в соцсетях. «Красотка», «Богиня», «Шикарная фигура», «Обожаю тебя», «Самая лучшая в мире», «Супер!» — высказывались многочисленные фанаты.

В апреле Деми Роуз посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и показала фото поклонникам. Знаменитость поделилась серией кадров, на которых она позирует без нижнего белья в черном платье из прозрачной ткани. Манекенщица также надела укороченную кожаную куртку с бахромой и аппликациями в виде цветов, а в руках держала сумку в тон образа.

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    Карина Черных
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