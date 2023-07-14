Артемий Лебедев раскритиковал жалующихся на низкую зарплату работников

Дизайнер Лебедев заявил, что жалующиеся на низкую зарплату работники «себя не уважают»

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал людей, которые жалуются на низкую зарплату. В видеообзоре новостей, опубликованном на Rutube, он заявил, что такие работники «сами себя не уважают».

В ролике Лебедев зачитал письмо от своего подписчика, который работает машинистом электропоезда метро. Автор сообщения рассказал, что коллеги жалуются на низкую зарплату и условия труда, в то время как его самого все устраивает. Он спросил у блогера, как ему получать удовольствие от работы, когда коллеги постоянно ее ругают.

«Да, мир несовершенен, да, не везде большие зарплаты. (...) Ваши коллеги, которые обсуждают свою низкую зарплату, они на нее для начала согласились, это значит, что она в общем соответствует их уровню. Если бы им предлагали в пять раз больше [в другом месте], то они бы пошли туда», — заявил Лебедев, обращаясь к автору письма.

Блогер посоветовал подписчику делать свою работу и не слушать коллег, которые жалуются на зарплату. «Если они (коллеги — прим. "Ленты.ру") сидят, ноют и говорят, [мол,] у меня все плохо, зарплата маленькая, работа говно, это значит, что эти люди сами себя не уважают. Они не научатся хорошо работать и не получат никакого удовольствия в течение дня», — поделился мнением Лебедев.

Ранее Лебедев назвал недостаток жизни на Западе. Блогер заявил, что в западных странах сложнее добиться успеха, чем в России.