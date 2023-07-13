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09:31, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал недостаток жизни на Западе

Артемий Лебедев заявил, что на Западе сложнее добиться успеха, чем в России

Кадр: группа Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что в западных странах сложнее добиться успеха, чем в России. Этот недостаток жизни на Западе он назвал в обзоре новостей, ссылка на который доступна в его Telegram-канале.

По словам блогера, в Америке и Европе куда сложнее достичь тех же высот, каких может достичь человек в России, если приложит к этому усилия. «Западное общество, в первую очередь, очень клановое. Там, если ты не из правильной семьи, то тебе во многих случаях ничего не светит», — объяснил Лебедев.

Он отметил, что в России при этом, если человек добился успеха, окружающих мало интересует его происхождение и семья. «В Америке в той же самой или в Европе, особенно в старой, где-нибудь в Великобритании или во Франции, там это супер-пупер "биг дил" (большое дело — прим. «Ленты.ру»)», — добавил дизайнер.

Ранее Лебедев назвал россиян ленивыми и непредприимчивыми. Он заявил, что такое свойство соотечественников кажется ему парадоксальным, поскольку Россия, по его мнению, предоставляет гражданам множество возможностей.

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    Олег Давыдов
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