Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:34, 14 июля 2023Из жизни

Задыхающийся при ходьбе британец похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь

The Sun: в Великобритании мужчина отказался от еды навынос и похудел на 139 килограммов

Фото: @jonathan_hodgson

36-летний британец избавился от вредных привычек, похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь. Об этом сообщает The Sun.

Джонатан Ходжсон из города Барнсли, Великобритания, с самого детства был крупным. С возрастом из-за лишнего веса он стал испытывать проблемы со здоровьем. Мужчина задыхался при ходьбе и быстро уставал. Ходжсон не следил за рационом и постоянно питался едой навынос и фастфудом. Однако все изменилось в 2020 году, когда он посмотрел мотивирующий ролик фитнес-тренера Пита Шоу. Он убедил его, что нужно похудеть.

Мужчина записался на онлайн-тренировки и начал заниматься спортом в домашних условиях. Кроме того, Ходжсон отказался от вредной еды и добавил в свой рацион больше овощей. Затем он начал ходить в спортзал и теперь тренируется пять дней в неделю.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

За несколько лет Ходжсону удалось избавиться от 139 килограммов лишнего веса. В 2024 году британец планирует сделать операцию по удалению лишней кожи, которая обвисла после похудения. «Теперь я могу с легкостью двигаться, больше работать и помогать по дому. Я стал лучшим отцом и лучшим мужем», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что мать четверых детей из Великобритании похудела на 38 килограммов и поделилась секретами эффективного похудения. По словам женщины, в прошлом ей удавалось быстро вернуться в форму после родов, но после рождения четвертого ребенка с этим возникли проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Звезда «Дома-2» со слезами на глазах рассказала о квартире покойной бабушки

    Появились фото с места взрыва в жилом районе Белгорода

    Глава МВД Молдавии подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту

    Задыхающийся при ходьбе британец похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь

    На Украине заявили об отсутствии у них друзей в Белоруссии

    Из Казахстана разрешили вывозить наличные рубли

    Успешно протестирован препарат от никотиновой зависимости

    Московский поезд протаранил фуру с пивом в Северной Осетии и попал на видео

    В России отреагировали на разъяснения Турции о выдаче Киеву командиров «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости