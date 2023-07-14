Стало известно место лечения МакSим от алкогольной зависимости

МакSим начала лечение от алкоголизма в частной клинике за миллион рублей в месяц

Стало известно о том, где российская певица МакSим начала лечение от алкогольной зависимости. Об этом сообщает Super.ru во «ВКонтакте».

По данным издания, певица находится в элитной наркологической клинике Маршака, стоимость проживания в стационаре которой составляет один миллион рублей за 28 дней. Учреждение вмещает в себя до 40 пациентов, а в его программу входят вывод из запоя, кодирование от алкоголизма и медикаментозное лечение.

Сама клиника оснащена каминными залами, залами для спорта и теннисными кортами. В двадцати минутах от здания находится пятиместное премиум-отделение, в котором предоставляются круглосуточные консультации с психологом, индивидуальное меню от шеф-повара и возможность принимать родных в любое время. Стоимость пребывания пациента в премиум-отделении — 1,408 миллиона рублей за 28 дней.

13 июля певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка поведала, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. МакSим отметила, что сейчас находится в реабилитационном центре и проходит лечение.

Ранее психолог Дарья Серебрякова оценила шансы артистки излечиться от алкоголизма.